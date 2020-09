onvista Mahlzeit: Dax sprintet in die neue Woche – Siemens Energy, Tesla, LPKF Laser und hier könnte in der Pharmabranche jetzt die Post abgehen!

Die vergangene Woche hat der Deutsche Leitindex mit einem Minus von fast 5 Prozent beendet. Nachdem die Wall Street bereits am Freitag die Zeichen wieder auf Erholung gestellt hatte, kommt der Dax mit viel Schwung aus dem Wochenende. Zur Mittagszeit liegt das deutsche Börsenbarometer deutlich über 2 Prozent im Plus.

Besonders die Autowerte treiben den Leitindex heute in die Höhe. Es gibt gute Nachrichten von der Automesse in China. Das deutsche Trio rechnet geschlossen mit einer deutlichen Erholung des Automarktes im Reich der Mitte. Daneben steht heute das Börsendebüt von Siemens Energy im Fokus der Anleger. Für heute ist die Aktie einen Tag im Dax. Aber morgen ist sie wieder raus, gilt aber als ein ganz heißer Kandidat für eine Aufnahme in die Dax-Familie bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der einzelnen Indizes.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt Informiert!

