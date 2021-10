onvista Mahlzeit: Dax traut sich nach vorne – BASF, Ceconomy, Nel und Tesla steigt in den „One-Billion-Dollar-Club“ auf

Replaced by the video

Es ist soweit! Mit Tesla hat der nächste amerikanische Konzern eine Bewertung von über 1 Billion Dollar an der Börse erreicht. Damit reiht sich der Musk-Konzern in einen edlen Kreis aus 6 Unternehmen ein. Nur Alphabet, Amazon, Saudi Aramco, Microsoft und Apple sind an der Börse mehr wert als der kalifornische Elektro-Autobauer.

Hinter Tesla liegt jetzt direkt Facebook. Die haben Montag-Abend ihre Zahlen verkündet. Während der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte der Gewinn die Schätzungen übertreffen. Insgesamt wurde die Zahlen positiv aufgenommen. Das lag auch daran, dass Mark Zuckerberg einen Ausblick auf die künftige Ausrichtung des Social-Media-Riesen gegeben hat. Besonders das jüngere Publikum steht jetzt auf der Liste von Facebook und soll mit Ähnlichkeiten zu TikTok angelockt werden.

Symrise erhöht die Prognose, Vonovia ist bei der Deutschen Wohnen Übernahme deutlich am Ziel und die Nel-Aktie schießt nach einem neuen Auftragseingang weiter in die Höhe.

