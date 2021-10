Replaced by the video

Die abgelaufene Woche hatte es wirklich in sich. Montag nach Börsenschluss hat sie Facebook eingeläutet und dann ging es richtig rund. Die großen amerikanischen Techgiganten haben Schlag auf Schlag ihr Zahlenwerk auf den Tisch gelegt. Microsoft und Google konnten überzeugen, Apple und Amazon hingegen nicht.

Die Dax-Konzerne haben sich auch nicht zurückgehalten. Unter anderem haben die Deutsche Bank, Linde, VW, Daimler und BASF berichtet. Auch hier waren die Reaktion recht unterschiedlichen. Allerdings kann BASF anscheinend auch machen was es will, die Anleger werden mit den Ludwigsburgern nicht warm. Selbst die dritte Prognoseerhöhung in diesem Jahr hat der Aktie zu keinem Kursplus verholfen. Kaum nachvollziehbar, aber seit Jahresanfang hat das Papier von BASF 4 Prozent an Wert verloren und gehört zu den schwächsten Werten im Dax.

Der Leitindex ist so lala durch die Woche gekommen. Nach einem guten Auftakt ist ihm Stück für Stück die Luft ausgegangen. Am Ende konnte der Leitindex ein minimales Plus über die Ziellinie retten.

Die wichtigsten Zahlen der Woche eingeordnet mit Mahlzeit:

