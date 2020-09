onvista Mahlzeit: Dax weiter im Vorwärtsgang – Covestro, Abivax, Nel und Curevac will keinen Einstieg von Tesla

Starke Kurse an der Wall Street treiben auch heute den Dax weiter in die Höhe. Gegen Mittag liegt er mehr als 1 Prozent im Plus und steigt auf ein neues Hoch seit Ausbruch der Coronakrise. In Übersee bleiben vor allen Dingen die Tech-Werte weiter die Favoriten der Anleger. Damit stellt sich die Frage: Welche US-Papiere werden als nächstes einen Aktiensplit durchführen?

Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen ist es heute sehr ruhig am deutschen Aktienmarkt. Viele Nachrichten von den heimischen Titeln gibt es nicht. Die Anleger scheinen die Ruhe für eine Umschichtung in ihren Depots auszunutzen. Während die Corona-Gewinner der vergangenen Wochen und Monate heute gehörig unter Druck stehen, sind die großen Verlierer in dem gleichen Zeitraum heute sehr begehrt.

