onvista-Mahlzeit: Dax weiterhin im freien Fall – BASF, Beyond Meat, Qiagen und wir eröffnen die Schnäppchenjagd zusammen mit Hans A. Bernecker

Die schlechte Nachricht: Der Dax liegt den 6. Tag in Folge im Minus. Die gute Nachricht: Er erholt sich zumindest wieder von seinem Tagestief. Offiziell ist der deutsche Leitindex damit im Korrekturmodus. Was das bedeutet und wie lange sie dauern könnte, erfahren Sie heute in der aktuellen Folge von onvista-Mahlzeit.

Zudem hat Redaktionsleiter Markus Weingran beim Börsenexperten Hans A. Bernecker nachgefragt, wie er die aktuelle Lage an den Märkten beurteilt und bei welchen Werten er jetzt schon zugreifen würde.

