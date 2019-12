onvista-Mahlzeit: Hexen lassen Dax tanzen – Tesla, Adidas, BioNtech und Nel setzt zum Befreiungsschlag an!

Heute ist großer Verfallstag! Da lassen die Hexen den Dax gerne schon einmal in die eine oder andere Richtung tanzen. Die großen institutionellen Anleger versuchen so kurz vor dem Verfallszeitpunkt der Optionen die Kurse noch einmal in die für sie günstige Richtung zu schieben. Daher sollten spontane Kursbewegungen nicht als richtungsweisend eingeordnet werden.

An der Wall Street geht unterdessen die Rekordjagd weiter. Tesla steht dabei besonders im Fokus. Aber auch die Zahlen für Nike haben für Aufsehen gesorgt. Zudem ist die Aktie von BioNTech am Donnerstag kräftig zurückgekommen. Wie sollten Anleger damit umgehen?

onvista-Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

