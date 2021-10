onvista Mahlzeit: Neue Inflationsängste drücken Dax deutlich unter 15.000 Punkte – Palantir, Telekom, Bayer und Short Attacke bei Adler Group

Replaced by the video

Heute sind wieder starke Nerven bei den Anlegern gefragt. Die hohen Ölpreise lösen neue Inflationsängste aus und es geht in die übliche Abwärts-Spirale. Eine hohe Inflation lässt die Notenbanken schneller eingreifen, die pumpen weniger Geld in die Märkte und das führt zu einem langsameren Wachstum der Konjunktur. Unter Strich: Der Dax verliert über 2 Prozent und fällt zum ersten Mal in diesem Jahr unter die 200-Tage-Linie, da eine schwächere Auftragslage in der deutschen Industrie für zusätzliche Verunsicherung sorgt.

Wie sollten Anleger jetzt mit der Situation umgehen. Redaktionsleiter Markus Weingran hat sich mal angeschaut, wer unter dem hohen Ölpreis leiden könnte und wer von einem schnelleren Eingreifen der Notenbanken profitieren würde.

Palantir zieht einen großen Auftrag na Land, Softbank setzt die Telekom-Aktie kräftig unter Druck und Bayer kann vor Gericht einen Erfolg bei einer Glyphosat-Klage feiern.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de