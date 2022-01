onvista Mahlzeit: Schnäppchenjäger haben einen schweren Stand – Chevron, Bayer, Siemens Energy, Nel und macht Apple bald Block das Leben noch schwerer?

Replaced by the video

Der Dax startet zwar freundlich in die neue Woche, allerdings verliert er im Laufe des Tages auch deutlich an Schwung. In der Spitze lag der deutsche Leitindex mehr als 1 Prozent im Plus. Gegen Mittag hat sich der Zuwachs in etwa halbiert. Immer wieder wird die Erholung für Gewinnmitnahmen genutzt. Schnäppchenjäger brauchen daher Geduld.

Auf der Einkaufsliste der Anleger stehen heute wieder die Corona-Gewinner, die mehr als deutlich korrigiert haben. Zudem sind die Papiere von Bayer und Continental gesucht, da beide gute Analysten-Einstufungen bekommen haben.

Bei Siemens Energy und Siemens Gamesa scheint der Haussegen schief zu hängen. Wie das Handelsblatt berichtet, wackelt wohl der Stuhl von Gamesa-Chef Andreas Nauen. Eine komplette der Tochter durch Siemens Energy wird ebenfalls als Gerücht rumgereicht. Unterm Stricht steht jedenfalls eines fest: Bei Siemens Gamesa muss sich etwas ändern. Egal wie es aussieht, es könnte beiden Aktien auf die Sprünge helfen.

Es war eigentlich nur ein kleiner Satz während der Telefonkonferenz zu den Zahlen von Apple, aber er könnte große Auswirkungen für Block und noch andere Bezahldienstleister haben. Wie genau Apple Block & Co das Leben schwer machen könnte, das erfahren Sie in der heutigen Folge von Mahlzeit.

Aktien der Sendung:

Dax, Cevron, Caterpilar, Apple, Block, Beyond Meat, BYD, Bayer, Continental, Siemens Energy, Daimler, Tops&Flops, Atoss, Nel, Knightscope, Volcon, Henkel, Thule, Church & Dwight, Zuschauerfragen

