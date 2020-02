onvista-Mahlzeit: Zuschauerfragen Q&A – JinkoSolar, Snap, VW, Aumann und was sagst Du zu Baumot?

Auch diese Woche sind wieder zahlreiche Fragen unter dem Q&A Video der vergangenen Woche gepostet worden. Redaktionsleiter Markus Weingran hat sich 15 Fragen ausgesucht, die er in der heutigen Folge von Q&A beantwortet. Neben den bereits erwähnten Titeln wirft er auch noch einen Blickl auf die Werte von Spotify, Take Two, Alfen, iRobot, Mota Ventures, Umicore, Nemetscheck, Dynacert, ElringKlinger und Nel.

In der vegangenen Woche hat der Dax seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Die Sorgen um das Coronavirus sind zwar nicht kleiner geworden, doch die Anleger scheinen das Thema ein wenig auszublenden. Hier finden Sie die wichtigsten Themen noch einmal im Rückblick:

Freitag: Dax wieder in Rekordlaune - Nvidia, RWE, Deutsche Bank und die Wirecard-Zahlen schieben Aktie aus verschiedenen Gründen nicht an

Donnerstag: Dax fällt deutlich zurück! - Telekom, HeidelbergCement, RIB Software und der heutige Trade im Musterdepot drückt Warren Buffett ganz fest die Daumen

Mittwoch: Dax bleibt in Rekordlaune - Deutsche Bank, BMW, Wirecard und der Hype bei den Wasserstoff-Aktien geht ungebremst weiter

Dienstag: Dax bekommt wieder Rekordlaune - Daimler, Telekom, Nel und Tui macht einen Freudensprung im Musterdepot!

Montag: Coronavirus drückt wieder auf den Dax - Wirecard, Daimler, Isra Vision und Nel startet furios in die neue Börsenwoche

