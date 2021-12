Original-Research: PSI AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 33,00 auf EUR 49,00.

Zusammenfassung: Die Parteien der neuen deutschen Regierung (SPD, Grüne und Freie Demokraten) haben sich darauf geeinigt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung in Deutschland bis 2030 80 % betragen soll. Das bisherige Ziel lag bei 65 %. Der geplante Kapazitätsausbau basiert auf einer Prognose für den Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 von 680-750 TWh. Der Mittelwert dieser Prognose bedeutet, dass die jährliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gegenüber 2020 um 125 % auf 572 TWh ansteigen wird. Bei Zugrundelegung des alten 65%-Ziels beträgt das Wachstum nur 83%. Im Jahr 2020 schätzte Deloitte die erforderlichen Investitionen in das deutsche Stromverteilungsnetz für den Zeitraum 2020-2030 auf EUR104 Mrd. Diese Zahl basierte jedoch auf einer neuen Nettokapazität an erneuerbaren Energien von 89 GW bis 2030. Ausgehend von den Zielen der neuen Koalition erwarten wir einen Netto-Zubau von über 200 GW, wobei allein die Photovoltaik mit über 140 GW zu dieser Zahl beiträgt. Wir gehen ferner von Investitionen in das Stromnetz in Höhe von EUR150 Mrd. bis 2030 aus. Dies bedeutet, dass die jährlichen Investitionen für den Rest dieses Jahrzehnts mehr als doppelt so hoch sein werden wie in den fünf Jahren bis Dezember 2020. Der Anstieg der Investitionen in die 'Smartifizierung' der Netze, die für die PSI relevant sind, dürfte sogar noch höher ausfallen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien macht das Netzmanagement komplexer, weil die Stromerzeugung weniger zentralisiert und volatiler wird, was die Nachfrage nach der Energiemanagement-Software der PSI erhöht. Die neue Regierung will die Investitionen in erneuerbare Energien ankurbeln, indem sie die Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigt. Der Preis, den die deutschen Stromerzeuger erhalten, ist derzeit mehr als doppelt so hoch wie in H1/21. Der Preis könnte im Frühjahr sinken, aber der laufende Ausstieg aus der Kohle- und Kernenergie deutet darauf hin, dass die Preise weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnittsniveau liegen werden. Dies ist ein starker zusätzlicher Anreiz für Investitionen in neue Kapazitäten für erneuerbare Energien. Wir modellieren nun für den Zeitraum 2020-2030 eine 10-jährige CAGR für den Umsatz von 10,0 % (vorher: 8,5 %). Außerdem haben wir unsere WACC-Schätzung von 7,7% auf 6,8% gesenkt, um das Überschreiten der Marktkapitalisierungsschwelle von EUR600 Mio. durch PSI zu widerspiegeln. Den fairen Wert der Aktie sehen wir nun bei EUR49 (vorher: EUR33). Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 33.00 to EUR 49.00.

Abstract: The parties comprising Germany's new government (SPD, Greens and Free Democrats) have agreed that renewable energy should account for 80% of gross electricity generation in the country by 2030. The previous target was 65%. Planned capacity additions are based on a 2030 gross electricity consumption forecast of 680-750 TWh. The mid-point of this forecast implies annual electricity generation from renewables will rise 125% vs. 2020 to 572TWh. Calculated using the old 65% target, growth is only 83%. In 2020 Deloitte estimated the investment required in the German power distribution grid during the period 2020-2030 at EUR104bn. However, this figure was based on net new renewables capacity of 89GW by 2030. Working from the new coalition's targets, we expect a net new capacity addition of over 200GW with photovoltaic alone contributing over 140GW to this figure. We further assume investment in the power distribution grid of EUR150bn by 2030. This implies that annual investment during the rest of this decade will be over twice the level seen during the five years ending December 2020. The increase in investment in network 'smartification,' which is the relevant metric for PSI, is likely to be even higher. The build-out of renewables makes grid management more complex because power generation becomes both less centralised and more volatile, thereby raising the demand for PSI's Energy Management software. The new government intends to quicken the pace of investment in renewable energy by 'considerably accelerating planning and approval processes.' The price received by German electricity generators is currently over twice the H1/21 level. The price may decline in the spring but the ongoing exit from coal and nuclear suggests that pricing will remain well above historic average levels. This provides a strong additional incentive for investment in new renewables capacity. We now model a 10-year sales CAGR for the period 2020-2030 of 10.0% (previously: 8.5%). We have also lowered our WACC estimate from 7.7% to 6.8% to reflect PSI crossing the EUR600m market cap. threshold. We now see fair value for the share at EUR49 (previously: EUR33). We maintain our Add recommendation.

