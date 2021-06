Orphazyme: Unbekanntes Biotechunternehmen aus Dänemark klettert um über 1000 Prozent – die nächste „Meme“-Aktie?

Orphazyme AS ist ein kleines Biotechunternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika zur Behandlung von seltenen neurodegenerativen Erkrankungen und nutzt für seine Anwendungen die Amplifikation von Hitzeschockproteinen.

Gelistet ist das Unternehmen unter geringem Handelsvolumen an der Börse Frankfurt, jedoch hauptsächlich an der US-Technologiebörse NASDAQ. Anleger haben während des gestrigen US-Handels nicht schlecht gestaunt, als der Kurs um über 1000 Prozent nach oben explodiert ist - ohne erkennbaren Grund. Von 5 Dollar ging es in einem parabolischen Lauf nach oben in der Spitze bis auf knapp 65 Dollar. Bis Handelsschluss hat sich der Kurs wieder bis auf etwa 21 Dollar nach unten korrigiert. Damit steht jedoch ein Plus bis Handelsende von immer noch über 300 Prozent zu Buche.

Das Unternehmen selbst hat sich bereits zu den Kursexzessen geäußert und bekräftigt, dass man keine Erklärung für das plötzliche Interesse der Anleger habe. „Anleger, die Anteile unseres Unternehmens kaufen, können einen erheblichen Teil ihrer Investitionen verlieren, wenn der Preis der Wertpapiere wieder sinkt“, so das Unternehmen in einer Stellungnahme am Freitag. Es seien „keine wesentlichen Änderungen in klinischen Entwicklungsprogrammen, der Finanzlage oder den Betriebsergebnissen bekannt, die eine solche Preisvolatilität oder sein Handelsvolumen erklären würden“.

Das Unternehmen wartet auf Feedback von den US-Behörden zu einem Medikament namens Arimoclomol, welches potenziell wirksam gegen die sogenannte Niemann-Pick-Krankheit ist. Allerdings werden erste Ergebnisse erst am 17. Juni erwartet.

Es gibt bereits Vermutungen, dass Orphazyme die nächste unter den „Meme“-Aktien geworden ist und der Kurs einzig und allein durch die gezielte Absprache von Privatanlegern auf Reddit und anderen Internetforen in die Höhe gejagt wird. „Nicht nur GameStop und AMC sind Gegenstand seltsamer, plötzlicher und unerklärlicher Preisentwicklungen. Manchmal gibt es keine logische Erklärung für das, was an der Börse passiert. Und die Entwicklung des Aktienkurses von Orphazyme ist ein Beispiel dafür“, äußerte sich beispielsweise Per Hansen, Anlageökonom beim Retail-Broker Nordnet in Kopenhagen, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg zu den Kurskapriolen.

Im heutigen vorbörslichen US-Handel korrigiert die Aktie bereits weiter und steht mit einem Minus von gut 50 Prozent bei 10 Dollar – was immer noch dem Doppelten des Vortageskurses zu Handelsbeginn entspricht.

