OTS: PXR Legal / SMP-Gründungspartner Peter Möllmann gründet neue Einheit in ...

SMP-Gründungspartner Peter Möllmann gründet neue Einheit in Berlin Berlin (ots) - SMP-Gründungs- und Namenspartner Peter Möllmann, 40, gründet eine neue Kanzlei in Berlin. Die neue Einheit, der sich ausgewählte Anwältinnen und Anwälte von SMP und anderen Berliner Kanzleien anschließen werden, wird sich ab dem 1. August 2020 auf die rechtliche und steuerliche Beratung von Technologieunternehmern und -unternehmen, vor allem in den Bereichen Software, Internet und Neue Medien, sowie von Finanzinvestoren im Bereich Venture Capital und Wachstumsfinanzierung spezialisieren und voraussichtlich als "PXR Legal" firmieren. Das Beratungsspektrum wird dabei sämtliche für Technologieunternehmen relevanten Rechtsgebiete umfassen. Der Schwerpunkt wird zunächst auf der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Beratung von Finanzierungs- und M&A-Transkationen liegen. Darüber hinaus wird die Kanzlei Kapazitäten in den Bereichen Litigation, IP/IT-Recht, Datenschutzrecht und Private Clients entwickeln.

Neben der rechts- und steuerberatenden Einheit plant Möllmann, der als einer der profiliertesten Köpfe der deutschen "Start-up-Szene" gilt, die Gründung einer dedizierten Tech-Einheit ("PXR Tech"). PXR Tech soll von Beginn an und mit hoher Priorität den Bereich Legal Tech/technologische Dienstleistungen entwickeln.

"Mit SMP haben wir bewiesen, dass im Bereich der Technologieunternehmen in Deutschland ein Markt für Rechts- und Steuerberatungsleistungen auf höchstem juristischen Niveau entstanden ist. Mit PXR wollen wir uns noch stärker auf die Bedürfnisse der Unternehmer und Unternehmen sowie von Finanzinvestoren im Technologiebereich fokussieren. Zudem legen wir bei PXR von Beginn an den Fokus auf eine moderne und innovationsfreudige Unternehmenskultur, die unternehmerisches Denken fördert und zeitgleich den hohen ethischen Standards unseres Berufstandes entspricht", so Peter Möllmann, Gründungspartner von PXR.

