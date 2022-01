OTS: Wandelbots GmbH / Wandelbots erhält Series C Finanzierung in Höhe von 84 ...

Wandelbots erhält Series C Finanzierung in Höhe von 84 Millionen US-Dollar und plant Öffnung seiner Robotik-Software-Plattform (FOTO) Dresden (ots) - Das für seine No-Code-Lösung bekannte Robotik-Unternehmen Wandelbots gibt seine Series C Finanzierung in Höhe von 84 Millionen US-Dollar bekannt. Der globale Technologie-Investor Insight Partners aus New York City, der bereits an Unternehmen wie Blinkist, N26, HelloFresh, BlaBlaCar, Twitter und Shopify beteiligt ist, steigt bei Wandelbots ein. An der Runde beteiligten sich außerdem die bestehenden Investoren 83North, Microsoft, Next47, Paua, Atlantic Labs und EQT. Damit sammelte Wandelbots seit der Gründung im Jahr 2017 Kapitel in Höhe von 123 Millionen US-Dollar ein.

Mit dem No-Code-Ansatz von Wandelbots werden Anwendungsexpertinnen und -experten befähigt, ihre Roboter selbstständig anzulernen, ohne über Programmierkenntnisse verfügen zu müssen. Das erste Produkt 'Wandelbots Teaching' basiert auf einer agnostischen Software mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche, die für jeden Roboter gleich funktioniert - unabhängig vom Hersteller und der Anwendung. Unternehmen jeder Größe können mithilfe von Wandelbots Teaching ihre Automatisierung mit Industrie-Robotern vorantreiben. Die Lösung soll in naher Zukunft auf allen Robotern weltweit laufen und für jeden denkbaren Anwendungsfall verfügbar sein. Dafür investiert das Robotik-Software-Unternehmen in die beschleunigte Produktentwicklung. Christian Piechnick, Wandelbots Mitgründer und CEO erklärt dazu: " Wandelbots Teaching läuft bereits auf Cobots von Universal Robots und Yaskawa-Schweißrobotern. Jetzt binden wir schrittweise alle führenden Industrierobotermarken ein und werden unser Angebot in noch mehr Regionen weltweit verfügbar machen. Die ersten Schritte sind wir bereits gegangen: Zwei Roadshows in den USA und China beweisen, dass die Nachfrage nach einfacher Roboterbedienung weltweit hoch ist. " Der Aufbau neuer Go-to-Market-Organisationen in Nordamerika und Asien ist bereits in Planung. Für die Erweiterung seiner globalen Präsenz sucht Wandelbots nun nach internationalen Talenten in allen Disziplinen.

Bereits heute nutzen führenden Roboterhersteller und OT-Systemintegratoren die Software-Plattform von Wandelbots. Roboter von Universal Robots und Yaskawa bei Unternehmen wie BMW, VW, Fraunhofer, Schaeffler, Rotop und Vitesco laufen darauf. Wandelbots ist Partnerschaften mit Systemintegratoren in ganz Europa eingegangen - darunter Gibas, Alumotion, Heidenbluth und Sojka. Philine Huizing, Principal bei Insight Partners sagt: "Ihre beeindruckenden Partnerschaften und ihr herausragendes Technologie-Knowhow haben Wandelbots zu einem führenden Unternehmen in der Robotik gemacht. Die langfristige Vision von Wandelbots ist es, mit einer universellen Software das heute so fragmentierte Ökosystem der Robotik zu vereinen."

Als nächstes plant Wandelbots den Ausbau und die Öffnung seiner Robotik-Softwareplattform. Anbieter von Automatisierungslösungen und Software-Entwicklerinnen und -Entwickler können die Technologie dann dafür nutzen, um ohne Herstellerbindung eigene Lösungen in kürzester Zeit zu entwickeln. Christian Piechnick betont den Vorteil der Plattform: " Jede und jeder kann in Zukunft ohne Robotik-Expertise eigene Ideen in Rekordgeschwindigkeit entwickeln. Und das komplett unabhängig von der verwendeten Robotik-Hardware. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was Entwicklerinnen und Entwickler in Zukunft auf Grundlage unserer Plattform kreieren. Mit der Öffnung unserer Technologie werden wir unsere Mission verwirklichen, die Robotik mithilfe benutzerfreundlicher Software für jede und jeden zu demokratisieren."

Wandelbots glaubt daran, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn sich Menschen auf ihre Kreativität konzentrieren können und monotone Arbeiten an Roboter abgeben. 'Robots for the people' - das ist der Leitspruch des Unternehmens. Er steht für die Mission, jeden Menschen für die Arbeit mit Robotern zu befähigen. Dafür bietet Wandelbots die einfachste Lösung zur Roboterprogrammierung 'Wandelbots Teaching' und eine übergreifende Entwickler-Plattform für die Robotik an. Derzeit werden Roboter von Universal Robots & Yaskawa bei Unternehmen wie BMW, Bayer, VW, Fraunhofer, Schaeffler, Rotop und Vitesco mit der Wandelbots Technologie eingesetzt. Wandelbots unterhält Partnerschaften mit führenden OT-Systemintegratoren in Europa wie Gibas, Alumotion, Heidenbluth und Sojka. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung 2017 mehr als 123 Mio. US-Dollar Kapital von Investoren wie Insight Partners, Microsoft, Next47 und 83North erhalten. Wandelbots beschäftigt mehr als 140 Mitarbeitende aus 17 Ländern - der Hauptsitz ist in Dresden, Deutschland.

