Planview veröffentlicht Rekordzahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021

Software-Buchungen für das Geschäftsjahr 2021 um 60 % gegenüber Vorjahr gestiegen

Planview, ein weltweiter Marktführer bei Lösungen für das Portfolio- und Projektmanagement, gab heute Rekordumsätze und -aufträge für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 bekannt, die einen Beweis dafür darstellen, dass sich der bisherige starke Wachstumstrend weiter fortsetzt. Planview hat im Jahr 2021 die Marke von 330 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrendem Softwareumsatz (ARR) überschritten, was einem Wachstum von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Unsere Leistungsdaten des Jahres 2021 belegen den hohen Bedarf an Technologielösungen, die das vernetzte Arbeiten in einem sich zunehmend verändernden Geschäftsumfeld unterstützen“, erklärte Razat Gaurav, CEO von Planview. „Unternehmen, die ihre Umgestaltung angesichts des beispiellosen weltweiten Wandels weiter skalieren und beschleunigen wollen, setzen auf die Portfolio- und Work-Management-Lösungen von Planview, um die richtigen Priorisierungsentscheidungen zu treffen und zugleich die gewünschten Geschäftsergebnisse effizient und in großem Umfang zu erzielen. Wir freuen uns darauf, diesen positiven Trend auch im Jahr 2022 und darüber hinaus weiter zu nutzen.“

Highlights zum Ende des Geschäftsjahres

Mit dem stärksten Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte im 4. Quartal 2021 erzielte Planview Rekordwerte für das gesamte Geschäftsjahr 2021:



Starkes Buchungswachstum von über 60 % im Jahresvergleich.



Der Gesamtumsatz belief sich im Gesamtjahr auf 365 Millionen US-Dollar und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 %, da Planview eine hohe Akzeptanz seiner Lösungspalette erzielen konnte.



Der gesamte jährlich wiederkehrende Softwareumsatz (ARR) überstieg 330 Millionen US-Dollar, eine Zunahme von über 50 % gegenüber dem Vorjahr.



Markantes neues Logo und starke Kundendynamik

Im Jahr 2021 konnte das Unternehmen netto 433 neue Kunden hinzugewinnen. Dies sind einige der Kunden, die sich während des Jahres 2021 für eine Aufnahme oder Erweiterung der Geschäftsbeziehungen mit Planview entschieden:



Nord-, Mittel- und Südamerika: IBM, Shiji Group, ADP, SolutionHealth und ABM Industries



APAC: Standard Chartered



EMEA: FIFA, Bayer, Oatly AB, Dyson Technology Limited und Eurobank



Das Wachstum von Planview wird durch den Erfolg seiner Portfolio- und Work-Management-Lösungen beschleunigt, die den Kunden geeignete Technologien und die Ressourcen zur Verfügung stellen, um ihre wichtigsten Initiativen strategisch besser zu planen und umzusetzen. Neben neuen technologischen Innovationen und Funktionen für marktführende Lösungen des Unternehmens für strategisches Portfoliomanagement (SPM), Projektportfoliomanagement (PPM), Produktentwicklung und Enterprise Agile Planning (EAP) hat Planview seit Beginn des Jahres 2021 auch sein Angebot für Professional Services Automation (PSA) erweitert.

Darüber hinaus hat Planview sein Dienstleistungsangebot im Jahr 2021 um ein Premium-Support-Angebot für Kunden sowie um Planview Evolve Advisory Services erweitert, die Kunden beim Übergang von traditionellen zu modernen Arbeitsweisen unterstützen.

Planview erweitert den globalen Talentpool

Das Jahr 2021 war ein Jahr des Rekordwachstums, in dem mehr als 200 neue Mitarbeiter eingestellt wurden und die Marke von weltweit 1.000 Mitarbeitern überschritten wurde, mit bedeutenden Neueinstellungen in den Bereichen Customer Success und Produktentwicklung zur Unterstützung des schnellen Kundenwachstums. Das Unternehmen rechnet für das Jahr 2022 mit einem Wachstum auf bis zu 1.250 Mitarbeiter.

„Im Laufe der letzten 12 Monate haben wir beträchtliche Investitionen getätigt, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und alle unsere Kunden weltweit in exzellenter Weise zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Customer Success und Go-to-Market“, fügte Gaurav hinzu. „Für das kommende Jahr haben wir uns vorgenommen, unser Team noch weiter auszubauen, den Bekanntheitsgrad unserer Marke im Markt zu steigern, unsere Produktinnovations-Roadmaps zu beschleunigen und neue und bestehende Kunden auf ihrem Weg der Transformation optimal zu begleiten.“

ÜBER PLANVIEW

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Geschäfte von der Idee bis zur Umsetzung miteinander zu verbinden und so schneller das zu erreichen, was am wichtigsten ist. Das umfassende Spektrum der Portfolio- und Projektmanagementlösungen von Planview schafft einen organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams dazu, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie sie arbeiten. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas, USA), mit Niederlassungen rund um die Welt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die 4.000 Kunden und 2,4 Millionen Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com.

