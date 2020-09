Plug Power: Eintritt in den japanischen Markt perfekt – US-Wasserstoff-Spezialist kommt immer besser in Tritt

Der Transformationsprozess von Plug Power schreitet nicht nur schnell voran, er trägt auch schon erste Früchte. Mit der Übernahme Giner ELX, einem führenden Unternehmen, dass Elektrolyseure herstellt und United Hydrogen Group, welche eine komplette Logistiklösung für die Versorgung mit gasförmigem und flüssigem Wasserstoff anbietet, hat der amerikanische Wasserstoff-Spezialist quasi das komplette Wasserstoffspektrum im Angebot. Die Vielseitigkeit von Plug Power scheint jetzt auch in Japan auf Gegenliebe zu stoßen.

Nagasaki bekommt Elektrolyseur

Nur zwei Monate nach der Übernahme von Giner ELX hat Plug Power einen 25-kW-GenFuel-Elektrolyseur nach Nagasaki, Japan, geliefert. Diese Leistung ist das erste Ergebnis der vertikalen Akquisitionsstrategie der Amerikaner in Asien und fördert die Entwicklung einer skalierbaren, erneuerbaren Wasserstoffwirtschaft. Dieser Einsatz öffnet Plug Power auch die Tür für weitere Investitionen in Japan.

Auch Japan fördert Wasserstoff

Schon vor mehreren Jahren wurde im Land der aufgehenden Sonne auf die Zukunft des grünen Wasserstoffes gesetzt. Bereits 2017 stellte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie des Landes in einem Entwurf fest, dass „es notwendig ist, innovative Technologien für eine hocheffiziente Wasserelektrolyse für die Wasserstoffproduktion sowie hochzuverlässige, kostengünstige Brennstoffzellen zu entwickeln. ” Daher wittert Plug Power eine große Chance in dem Land: „Japans Interesse an der Weiterentwicklung von Wasserstoffproduktionslösungen zeigt sein Potenzial als robuster Markt für die Art von Wasserstofflösungen, die Plug Power bieten kann.“

Alles aus einer Hand

Vor der Übernahme von Giner ELX und United Hydrogen war Plug Power als führender Anbieter von Wasserstoffmotoren und Kraftstofflösungen bekannt. Nach der Übernahme der beiden Unternehmen ist Plug Power nun in der Lage, sowohl Wasserstoffmotoren als auch grünen Wasserstoff vor Ort zu produzieren, um diese Motoren anzutreiben. Besonders auf Schnelligkeit dieser Wandlung ist der amerikanische Wasserstoffspezialist stolz: „Die Fähigkeit, so schnell von der Akquisition zum internationalen Einsatz zu wechseln, zeugt von der Wendigkeit, Kompetenz und Führung der globalen Aktivitäten von Plug Power.“

Aktie gut unterwegs

Auch wenn die Auslieferung des Elektrolyseurs Richtung Japan heute keine große Auswirkung auf den Kurs hat, ist die Aktie mit einem Plus von über 300 Prozent seit Jahresanfang sehr gut unterwegs. Der Einstieg in den japanischen Markt und die Tatsache, dass Plug Power zukünftig alles aus einer Hand liefern kann, könnte sich in der Zukunft sehr stark bemerkbar machen.

Obwohl die Aktie sicherlich kein Schnäppchen mehr ist, sollten Anleger n schwachen Tagen die Aktie ganz genau anschauen.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Plug Power