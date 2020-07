Pressestimme: 'Aachener Zeitung' zu EU-Gipfel

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Zeitung" zu EU-Gipfel:

"In der Union der 27 gibt es solche, die auf den Cent achten, und jene, die Solidarität einklagen. Das ist nichts Neues. Und Europa braucht nach wie vor das französisch-deutsche Gespann, das vorauseilt und zieht. "Angela ist auf meiner Seite", soll ein erzürnter Macron sogar als schlagkräftiges Argument in die Debatte um Milliarden geworfen haben. Und man denkt spontan und betrübt zurück: Was hätten die beiden gemeinsam schon in den letzten Jahren zustande bringen können, wenn man in Berlin nicht so träge und mutlos gewesen wäre."/yyzz/DP/nas