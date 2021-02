Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Kretschmers Vorstoß zu Osterurlaub

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Kretschmers Vorstoß zu Osterurlaub:

Es wäre besser gewesen, er hätte geschwiegen. Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer schloss am Wochenende schon einmal aus, dass Osterurlaub in Deutschland möglich ist. Kretschmers Begründung, dass auch die kleinste Veränderung im Verhalten der Bevölkerung zu höheren Infektionszahlen führt, kann nur bedeuten, dass der Lockdown noch Monate gilt. Das mag ehrlich gemeint sein und Kretschmer traut es sich, im Gegensatz zu anderen Politikern, das auch offen anzusprechen, aber psychologisch ist es fatal./be/DP/mis