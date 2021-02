PVA Tepla: Deutscher Zulieferer für Halbleiter-Industrie begeistert mit Geschäftsbericht – Aktie klettert auf 20-Jahreshoch

Das mittelhessische Hightech-Unternehmen PVA Tepla hat am Montagabend Geschäftszahlen vorgelegt und Anleger damit überzeugt. Mit über 12 Prozent Kursplus auf 25,65 Euro haben die Papiere am Dienstag einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2000 erreicht.

Das Unternehmen hat nach einem starken letzten Quartal im Gesamtjahr 2020 den Umsatz um 3,8 Prozent auf 136 Millionen Euro gesteigert und dabei ein operatives Ergebnis in Höhe von rund 22 Millionen Euro verzeichnet. Das EBIT legte um über 13 Prozent und rund 18 Millionen Euro zu. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 131 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 16 Millionen Euro.

Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser lobt die Zahlen als enorm positive Überraschung. „Aber das Beste kommt erst noch“, fügte der Experte an und stockte seine Schätzungen für 2022 deutlich auf. Sein Kursziel zog er von 25 auf 33 Euro mit. 2021 sieht er eher als Übergangsjahr.

PVA Tepla bietet Systeme für die Herstellung und Veredlung von Werkstoffen an, darunter die für die Halbleiter-Industrie essenziellen Silizium-Monokristalle, die das Ausgangsmaterial für Halbleiter bilden. Auch Plasma-Anlagen für Herstellungsprozesse in der Halbleiterindustrie und im Bereich Life Science sowie Analyse-Geräte zur Qualitätsüberprüfung von Hightech Materialien gehören zum Portfolio. In der Nebensparte Industrial Systems werden unter anderem Vakuum-Sinteranlagen produziert, welche bei der Produktion von Hartmetall-Werkzeugen Verwendung finden.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Macro photo / Shutterstock.com

