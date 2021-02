Reich werden mit einer einfachen Formel

Reich werden ist der Wunsch vieler Menschen. Besonders in jungen Jahren ist man möglicherweise angetan von dem Gedanken, in kurzer Zeit reich zu werden. Dadurch wäre man so manche Sorge los und könnte das eigene Leben in vollen Zügen genießen. Man sucht dafür die unterschiedlichsten Ideen oder Möglichkeiten, egal wie reich zu werden. Dabei trifft man vor allem in unserer schnelllebigen Zeit auf einige unseriöse Angebote.

In meinen Augen gibt es eine einfache Formel, mit der man tatsächlich reich werden kann. Eigentlich liegt sie auf der Hand, aber viele Menschen verschließen die Augen davor oder haben nicht die Disziplin, die Formel langfristig anzuwenden. Diese Formel lautet:

Arbeiten + Konsum runterfahren + Schulden abbauen + Investieren = Reichtum

Das ist nur eine sehr vereinfachte Darstellung, aber sie wirkt. Nachfolgend möchte ich dir verraten, was es damit genau auf sich hat.

Es gibt eine einfache Formel, wie Leute reich werden

In der heutigen Zeit bringen es immer mehr Menschen zu Reichtum. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir in einer digitalen Welt leben, wo vor allem Informationen sehr gut zugänglich sind. Viele Leute, die reich werden, arbeiten hart dafür. Damit meine ich nicht nur, dass sie tagtäglich zur Arbeit gehen. Sie arbeiten vor allem an sich selbst. Denn eine der besten Investitionen, die man machen kann, ist eine in die eigene Bildung.

Wenn man sich stetig fortbildet und in den verschiedensten Bereichen engagiert, wird man zwangsläufig berufliche Erfolge feiern. Sowohl als Angestellter als auch als Unternehmer, wenn man den Sprung in die Selbstständigkeit wagt. Wie jeder von uns weiß, spült viel Fleiß und Arbeit schlussendlich auch Geld in die eigenen Kassen. Damit ist das grundlegende Fundament gelegt, um überhaupt irgendwann reich zu werden. Ohne Arbeit reich zu werden ist illusorisch und klappt nicht (außer bei einem Lottogewinn).

Der zweite Schritt ist es, das erarbeitete Geld nicht gleich wieder für unnötigen Konsum auszugeben. Jeder Euro, der nicht sinnlos verkonsumiert wird, hilft dabei, sein Vermögen zu mehren (mehr dazu gleich). Im dritten Schritt sollte man jede finanzielle Schuld tilgen, da Schulden effektiv verhindern, dass man sein Geld vermehrt.

Jeder Euro, der nach allen notwendigen Ausgaben und Schuldentilgungen übrig ist, kann investiert werden.

Reich werden mit Aktien: Ja, es funktioniert

Mit Investitionen in Aktien kann man reich werden. Das funktioniert, wenn man es mit Kopf angeht und dabei langfristig denkt. Wie man das im Detail anstellen kann, dazu schreiben wir tagtäglich eine Menge bei The Motley Fool Deutschland.

Wichtig zu wissen ist, dass man mit Aktien an echten Unternehmen beteiligt ist. Wenn diese Unternehmen Erfolge feiern, profitiert man mit seinen Aktien davon. Historisch betrachtet sind Aktienmärkte beispielsweise um 7 % pro Jahr gestiegen. Wenn man nach der oben genannten Formel vorgeht und überschüssiges Geld zu diesem „Zinssatz“ anlegt, kann man über die Jahre in der Tat reich werden.

Reich sein ist natürlich eine Sache der Definition, das ist mir klar. Allerdings kann reich werden auch „nur“ bedeuten, finanziell frei zu sein. Und auch dieses Ziel kann man mit Aktien wunderbar erreichen. So oder so ist reich werden eine Frage der Einstellung.

The post Reich werden mit einer einfachen Formel appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images