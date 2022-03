RHEINMETALL - Aktie mit neuem Allzeithoch

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 171,400 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie schoss nach der Ankündigung, dass die Bundesregierung 100 Mrd. EUR für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgeben will, massiv nach oben. Die Aktie riss ein riesiges Aufwärtsgap zwischen 107,35 EUR und 129,20 EUR. Sie übersprang dabei das bisherige Allzeithoch bei 119,35 EUR aus dem April 2018.

Nach einem neuen Allzeithoch bei 162,95 EUR konsolidierte der Wert einige Tage. Im heutigen Handel durchbricht er dieses Hoch und bestätigt damit die langfristige Rally.

Jetzt weitere Rally?

Dieser Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann als Fortsetzungssignal für die übergeordnete Rally gewertet werden. In den nächsten Tagen könnte es zu einem Anstieg bis 197-200 EUR kommen. Langfristig sind sogar Kurse um 300 EUR möglich.

Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 151,10 EUR wäre aber ein negatives Zeichen und würde auf eine weitere Konsolidierung hindeuten. In diesem Fall könnte die Aktie in Richtung des Aufwärtsgaps, also bis ca. 129,20 EUR abfallen.

Fazit: Das Chartbild der Rheinmetall-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie hat das Potenzial zu weiteren starken Gewinnen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten.

Eine Anmerkung noch an dieser Stelle: Investitionen in Rüstungsfirmen sind grundsätzlich und gerade jetzt auch ein moralisches Thema. Dieses Thema sollte aber jeder Anleger und Trader für sich selbst entscheiden. Die obige Kommentierung enthält keine Wertung im Hinblick auf dieses moralische Thema.

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Rheinmetall-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)