RTL: Deal mit französischem Mischkonzern Bouygues treibt die Aktie nach oben – ProSiebenSat.1 im Fahrwasser ebenfalls höher

Nachdem es schon in der amerikanischen Medienlandschaft in den letzten Tagen hoch her gegangen ist, was Fusionsmeldungen angeht, gibt es nun auch ein Europa einen weiteren Deal: Der französische Mischkonzern Bouygues und RTL wollen ihre TV-Firmen zusammenlegen. Bouygues zahlt RTL 641 Millionen Euro für elf Prozent der Anteile am neu entstehenden Unternehmen.

Der Aktienkurs von RTL hat heute von dem Deal profitiert. Der Kurs stieg im frühen Handel um 3,5 Prozent auf knapp 50 Euro. Ein Händler wertete den Barmittelzufluss positiv für RTL, ebenso wie die Aussicht auf Synergien in voraussichtlich dreistelliger Millionenhöhe. Im Fahrwasser von RTL legten auch ProSiebenSat.1 um 2,7 Prozent zu.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

