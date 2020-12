Ruhiger DAX erwartet, Dow Jones vor 30.000, Sparzwang bei Continental, Hilfen für TUI, Tesla-Ideen

Replaced by the video

Selbiges Chartbild ist im #DowJones zu zu sehen. Hier bremst die 30.000er-Marke deutlich ein.

Belastend waren für den Markt die gestrigen US-Arbeitsmarktdaten von ADP und der steigende EUR/USD.

An Einzelunternehmen stand die #TUI im Fokus. Neue Staatshilfen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro sollen fließen und den Konzern retten. Dies bringt in der Branche nicht nur positive Stimmen zu Tage.

Sparmaßnahmen muss sich zudem #Continental verschreiben. Der Automobilzulieferer hat hier weitere Arbeitsplätze im Visier, was allerdings mit den Gewerkschaften noch abgeklärt werden muss.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag der Vorweihnachtszeit.

