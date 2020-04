Sanofi und GlaxoSmithkline schließen sich für Covid-19-Impfstoff zusammen

LONDON (dpa-AFX) - Die beiden Pharmakonzerne Sanofi und GlaxoSmithKline wollen an einem Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zusammenarbeiten. In der derzeitigen Corona-Krise könnte es kein Unternehmen allein schaffen, erklärte Sanofi-Chef Paul Hudson am Dienstag bei der Vorstellung der Zusammenarbeit. Sanofi und GlaxoSmithkline wollen dabei ihre Technologien und Expertisen zusammenlegen und einen Impfstoff gemeinsam entwickeln. Erste klinische Tests für einen Impfstoffkandidaten sollen in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres beginnen. Sollten diese erfolgreich verlaufen, könnte ein Impfstoff in der zweiten Jahreshälfte 2021 verfügbar sein./nas/jha/