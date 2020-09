Santander will 2021 Dividende von 10 Cent zahlen

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander will im kommenden Jahr eine Dividende von 10 Cent pro Aktie bezahlen. Über diesen Vorschlag sollen die Aktionäre am 27. Oktober auf einer Hauptversammlung abstimmen, teilte das Geldhaus am Montagabend in Madrid mit.

Die Ausschüttung hänge von drei Faktoren ab: Erstens müsse die Europäische Zentralbank zustimmen, zweitens müsse die CET1-Kapitalquote in oder über der Bandbreite von 11 bis 12 Prozent liegen, und drittens dürfe die Dividende nicht mehr als die Hälfte des Gewinns betragen. Im laufenden Jahr will Santander wie bekannt eine Kapitalerhöhung vornehmen, um eine Dividende von 10 Cent pro Anteilsschein in Papieren zu bezahlen. Damit würde die Gesamtausschüttung für 2019 auf 20 Cent steigen, hieß es./fba/men