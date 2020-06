Schwacher Wochenstart, starkes DAX-Reversal

Der Wochenstart hätte kaum schlechter starten können. Abgabedruck am Aktienmarkt und Kursnotierungen unter den Tiefs der Vorwoche. Damit geriet die 12.000er-Marke erst einmal in weite Entfernung, doch der DAX erholte sich im Handelsverlauf deutlich und schaffte zum Schluss sogar den Anschluss an das Freitagsniveau.

Corona-Angst zum Wochenstart zurück

Über das Wochenende nahm die Angst vor Covid19 erneut zu. Neue Fälle aus Peking und ein teilweises Abriegeln von Wohnbezirken in der chinesischen Hauptstadt haben die Sensibilität für dieses Thema bei den Börsianern wieder geschärft.

Hinzu kamen Statistiken aus den USA, wo in mehreren Bundesstaaten die Infektionsrate weiterhin zunahm. Hintergrund könnten hier Veranstaltungen zum Memorial-Day vor einer Woche oder auch die zahlreichen Demonstrationen gegen Rassismus sein.

Entsprechend zurückhaltend gestaltete sich die Vorbörse und ließ den DAX bereits am Morgen unter 11.800 Punkten notieren. Mit der XETRA-Eröffnung wurde dieses Niveau noch einmal unterboten und in der ersten Handelsstunde mit 11.597 Punkten das Tagestief markiert.

Unter hoher Volatilität suchte der Markt seinen Boden und konnte mit der Überschreitung der 11.680 schliesslich eine für den restlichen Handelstag prägende Richtung einschlagen. Hierbei standen zunächst die Tiefs vom Freitag zur Diskussion und am späteren Nachmittag sogar der Schlusskurs der vergangenen Handelswoche. Damit war das Intraday-Reversal perfekt, wie man in diesem Chartbild noch einmal sehen kann:

Es blieb ein kaum veränderter Schlussstand und folgende Daten zurück:

Eröffnung 11.661,36 PKT Tageshoch 11.968,06 PKT Tagestief 11.597,82 PKT Vortageskurs 11.949,28 PKT

Über den Zusammenhang von Covid19 mit der Weltwirtschaft, dem Ölpreis und Gold hatten wir am Morgen mit einem Händler gesprochen. Schauen Sie gerne noch einmal hier in dieses Video:

Wie entwickelten sich die Einzelwerte?

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Übersicht der Tops & Flops ist gut durchmischt. Ganz oben stand die Wirecard AG. Hier gab es positive Meldungen aus der Unternehmenszentrale. Das Unternehmen stellt "Payhawk" seine Technologien zur Verfügung, um für deren Kunden die Visa-Karten bereitzustellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass von der Karte Endkunden in 13 europäischen Ländern profitieren. Ein positiver Schritt also, der entsprechend im Kurs honoriert wurde.

Weitere News können in dieser Woche folgen, denn am Donnerstag steht bei der Wirecard AG der Jahresfinanzbericht 2019 an.

Auf der Flop-Seite rückt erneut die Lufthansa an die Spitze. Kostenreduktionen und Entlassungen stehen noch immer im Raum und werden spezifiziert. Ob diese jedoch ausreichen, sollten die auf Corona-Infektionen ansteigen, ist jedoch für viele Marktteilnehmer fraglich. Daher standen Airline global unter Druck und zogen damit auch die Lufthansa nach unten.

In folgender Übersicht sehen Sie alle Tops & Flops:

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Im mittelfristigen Chartbild sind weitere Verlaufstiefs markiert worden. Auch wenn hier ein Intraday-Reversal zumindest eine Kurslücke (GAP) verhinderte, kann dies in der klassischen Charttechnik nicht als Bodenbildung interpretiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Anleger den Kursbereich über der 12.100 erobern und damit auf die Verluste vom Donnerstag nachhaltiger reagieren.

Gerne finden wir zusammen darauf entsprechende Antworten im nächsten Marktgespräch.

