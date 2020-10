SDAX-Wert verteidigt zentralen Support - Kaufen?

Hamburger Hafen u. Logistik AG - WKN: A0S848 - ISIN: DE000A0S8488 - Kurs: 14,760 € (XETRA)

Als langfristig sehr schwaches Papier konnte die Hamburger-Hafen-Aktie auch in der Zeit nach dem Crash nicht wirklich überzeugen. Die schwungvolle Erholung endete bereits im Juni, seitdem läuft eine Seitwärtsbewegung. Ein Rallyversuch im August endete unterhalb des Junihochs bei 17,66 EUR und verpuffte letztlich komplett. Mit den jüngsten Kursverlusten fiel der Wert wieder an die Unterkante der Seitwärtsrange bei 14,44 EUR zurück. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch nach unten am Freitag sind heute die Käufer wieder zur Stelle. Der Wert verteidigt die Tiefs der letzten Monate.

Antizyklische Einstiegschance?

Die Rangeunterkante wäre durchaus als potenzielles, antizyklisches Kaufniveau zu sehen, doch bleibt die Aktie als Underperformer auf allen Zeitebenen und unterhalb wichtiger Chartmarken als sehr spekulativ zu sehen. Einzig ein gutes CRV würde antizyklische Einstiege interessant machen.

Kleine, prozyklische Kaufsignale innerhalb der Range würden sich mit einer Rückkehr 15,80 EUR per Tagesschluss ergeben. Ein Anstieg bis 16,80 und 17,66 EUR wäre dann möglich. Darüber hinaus ist Platz bis 20,00 - 20,20 EUR.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

Kommt hingegen weitere Schwäche auf, entstehen bei einem nachhaltigen Rückfall unter 14,16 EUR Verkaufssignale, dann droht eine Abwärtsbewegung bis 11,86 - 12,06 EUR.

Auf der Suche nach weiteren Tradingchancen? Hier könnten Sie potenzielle Kandidaten finden:

Rainman Trading: Schlagseite im September - Was bringt der Oktober?

Hamburger Hafen u Logistik AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)