SIEMENS ENERGY - Wiederholt sich die Geschichte?

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 25,240 € (XETRA)

Eine der großen Neuemissionen des vergangenen Jahres war die Abspaltung des Energieübertragungs- und Stromerzeugungssparte Siemens Energy von der Konzernmutter Siemens im vergangenen September. Anfänglicher Kursschwäche folgte ausgehend von einem Tief bei 18,36 EUR ab November eine steile Rally, die in einem Rekordhoch bei 34,48 EUR kulminierte.

Als die anschließende volatile Konsolidierungsphase aber mit dem Unterschreiten der neu etablierten Unterstützung bei 28,50 EUR beendet wurde, geriet der Wert ins Straucheln, fiel an ein Tief bei 23,82 EUR und nach einer Erholung in Form einer bärischen Flagge im Juli wiederum steil nach unten. Das damalige Tief lag bei 21,58 EUR. Seither läuft die nächste flaggenförmige Erholung, die erstaunlicherweise die gleiche Steigung wie schon der Anstieg vom Juni aufweist.

Noch einmal mit Flaggenbruch?

Sollte sich die Geschichte wiederholen, müsste man jetzt schon vorsichtig werden, da die Siemens-Energy-Aktie nicht nur ein Abwärtsgap auf Höhe des EMA 50 geschlossen, sondern auch die Hürde bei 26,35 EUR fast schon erreicht hat.

Zwar wurde im Rahmen des Anstiegs zuletzt auch eine Abwärtstrendlinie überschritten. Doch diese könnte jetzt bei einer Korrektur auf Höhe von 24,50 EUR angelaufen werden. Auch die Unterstützung bei 23,82 EUR wäre ein gutes Ziel einer solchen Gegenbewegung, ehe dort aber der nächste Anstieg starten sollte.

Denn ein Bruch der Marke würde den Abwärtstrend reaktivieren und für Verluste bis 22,55 und 21,58 EUR sorgen können.

Sollte die 26,35 EUR-Marke nach der beschriebenen Korrektur oder direkt überschritten werden, könnte sich die Erholung bis an die Hürden bei 27,65 und 28,50 EUR ausdehnen.

Charttechnisches Fazit: Kurzfristig könnte es jetzt erneut zu einer Korrektur kommen, die aber idealerweise im Bereich von 23,82 bis 24,50 EUR endet und so den Grundstein für einen Anstieg über 26,35 EUR legen kann.

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)