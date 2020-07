Silber: Monetäres Edelmetall, Inflationsschutz, Wertspeicher – doch ein ganz anderer Grund könnte für den jüngsten Preisanstieg verantwortlich sein

Gold befindet sich bereits seit Monaten im Aufwind, da schon vor der Corona-Krise die wachsenden Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China die Anleger in sichere Häfen getrieben haben. Zuletzt ist jedoch auch Silber aus dem Tiefschlaf erwacht und konnte in den zurückliegenden Tagen deutliche Kursanstiege verzeichnen.

Mit dem Anstieg auf 23 Dollar hatte das Edelmetall jüngst ein Siebenjahreshoch erreichen können. Auf Wochensicht beträgt das Plus knapp 19 Prozent, im Monatsvergleich sind es fast 30 Prozent. Seit dem Corona-Tiefpunkt von knapp unter 12 Dollar je Feinunze beträgt die Erholung sogar über 90 Prozent.

Edelmetalle profitieren derzeit von mehreren Entwicklungen. Fachleute nennen in erster Linie die anhaltende Verunsicherung aufgrund der Corona-Pandemie, die wertstabile Anlagen wie Gold und Silber attraktiv erscheinen lässt. Hinzu kommt die Warnung vor längerfristig steigenden Inflationsraten aufgrund der rapide steigenden Staatsverschuldung in vielen Ländern. Gold und Silber sind als Inflationsschutz bekannt. Als Dritter Punkt werden die weltweit niedrigen Zinsen genannt, was zinslosen Anlagen wie Edelmetallen zugutekommt.

Da Silber jedoch auch als Industriemetall verwendet wird, ist der monetäre Charakter bei weitem nicht so stark ausgeprägt wie bei Gold, da der Bestand von Gold sich nicht wirklich verringert und das Verhältnis zwischen Neuemission und Bestand somit auf einem sehr niedrigen Niveau bleibt, was Gold einen sehr hohen monetären Härtegrad gibt. Silber hingegen wird durch sehr viele industrielle Anwendungen verbraucht.

Bei diesem Punkt sehen einige Analysten jedoch neuerdings einen Preistreiber, denn: Die massiven staatlichen Interventionen, die die schwer angeschlagene Wirtschaft vor dem Schlimmsten bewahren sollen, zielen zu einem großen Teil auch auf den Bereich Erneuerbare Energien ab. Vor allem das geplante Rettungspaket der EU soll eine Menge Gelder für den Wandel der Wirtschaft hin zu nachhaltigerer Energieproduktion bereitstellen und zu finanzierende Projekte sollen mit dem Pariser Klimaabkommen im Einklang stehen.

Hierbei dürfte Silber profitieren, da es in vieler dieser Anwendungen als Komponente verwendet wird, beispielsweise bei Batteriezellen aber auch bei Solaranlagen spielt Silber eine wichtige Rolle. Auch Reflektoren und Silberverspiegelungen spielen hier eine Rolle und könnten den Bedarf an energieintensiven Klimaanlagen verringern. Auch der durch Corona beschleunigte Trend zur weiteren Digitalisierung könnte den Bedarf nach Silber noch erhöhen, da das Metall auch als Komponente für diverse Elektronik benötigt wird.

Einige Analysten rechnen also aufgrund der weltweiten Bestrebungen, in Form einer „grünen“ Erholung aus der Corona-Krise hervorzukommen, mit einem massiven Anstieg der Silber-Nachfrage. Der jüngste Preisanstieg steht dabei zeitlich im Einklang mit dem beschlossenen EU-Rettungspaket, welches als Katalysator dafür angesehen wird.

