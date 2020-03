SIXT ermöglicht Ärzten und Pflegepersonal der städtischen und staatlichen Kliniken kostenlosen Zugang zu Carsharing-Fahrzeugen

SIXT ermöglicht Ärzten und Pflegepersonal der städtischen und staatlichen Kliniken kostenlosen Zugang zu Carsharing-FahrzeugenPullach, 20. März 2020 - Fahrten in Mietwagen oder in Carsharing-Fahrzeugen tragen - wie derzeit von den Behörden empfohlen - dazu bei, soziale Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Sie stellen somit aktuell eine sinnvolle Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln dar.

Um vor allem Ärzten und Pflegepersonal in der aktuellen Situation flexible Mobilität zu ermöglichen, bietet SIXT diesen Berufsgruppen bis zum 15. April 2020 in Berlin, Hamburg und München kostenlosen Zugang zu seinen Carsharing-Fahrzeugen mit Gutscheinen im Wert von 100 Euro pro Person. Dies entspricht bei einer durchschnittlichen Fahrtdauer von ca. 25 Minuten dem Arbeitsweg für zehn Arbeitstage.

„Die zunehmenden Einschränkungen öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Empfehlungen der Behörden stellen vor allem all jene vor große Herausforderungen, die in diesen Tagen nicht komplett auf Mobilität verzichten können“, sagt Nico Gabriel, President Mobility Operations bei SIXT. „Dies betrifft insbesondere die Fachkräfte aus dem medizinischen Bereich, die gerade jeden Tag gegen die Ausbreitung der Lungenerkrankung COVID-19 kämpfen. Als familiengeführtes Unternehmen ist es uns ein großes Anliegen, diese Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen.“

Das Angebot gilt zunächst für Ärzte und Pflegepersonal der städtischen und staatlichen Kliniken. Interessenten registrieren sich in der SIXT App und erhalten die Gutscheine auf Nachweis der aktuellen Beschäftigung schnellstmöglich zugeschickt.

