SMI erobert Aufwärtstrend zurück - wie lange hält sich der Index dort?

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.436,87 Pkt (SIX)

Nach der steilen Trendwende bei 10.864 Punkten zog der Schweizer Leitindex SMI in einer geradlinigen Rally über die Hürden bei 11.630 und 12.085 Punkten an und erreichte Ende März die Hürde bei 12.411 Punkten. Sie wurde Ausgangspunkt für eine leichte Korrektur, die in dieser Woche gestoppt wurde.

Aktuell haben die Bullen eine übergeordnete Aufwärtstrendlinie zurückerobert und nehmen Kurs auf den Widerstand bei 12.573 Punkten. An dieser Stelle sollte der Wert in eine Korrektur übergehen, die durchaus bis 12.041 Punkte reichen könnte. Ein Ausbruch über den Widerstand dürfte den Wert später weiter antreiben und für Zugewinne bis 12.687 Punkte sorgen.

Sollte der SMI dagegen unter die zurückeroberte Aufwärtstrendlinie fallen, käme es zunächst zu einer Korrektur bis 12.250 - 12.296 Punkte. Hier könnte ein weiterer Anstieg beginnen. Unter 12.250 Punkten wäre dagegen der angesprochene Rücksetzer auf 12.041 Punkte die Folge. Darunter wäre der Aufwärtstrend nachhaltig gestoppt und Verluste bis 11.799 und 11.630 Punkte einzuplanen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)