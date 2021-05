SMI - Es bleibt eine Zitterpartie

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.126,47 Pkt (SIX)

Die starke Rally bei SMI führte im April bis an das Allzeithoch aus dem Vorjahr bei 11.270 Punkten, das jedoch nicht überwunden wurde. Es folgte eine Phase, in der sich die Kurse nach unten eindrehten und der Index in einem Kursbogen ("Rounding Top") an die Unterstützung bei 11.014 Punkten fiel. Diese Marke wurde bereits kurz unterschritten, ehe es den Bullen gelang, den Index entlang der eigentlich ebenfalls gebrochenen, mittelfristigen Aufwärtstrendlinie nach oben zu kaufen.

Der SMI und die Flucht nach Vorne

Mit dem Anstieg der letzten Tage haben sich die Bullen vor einem Verkaufssignal bewahrt. Für eine Fortsetzung des fragilen Anstiegs sollte jetzt aber auch die Hürde bei 11.175 Punkten geknackt werden. Gelingt dies, wäre der nächste Anstieg bis 11.270 Punkte wahrscheinlich. Und wieder dürften die Verkäufer diese Bastion nicht ohne Gegenwehr aufgeben und eine Korrektur auslösen. Sollte der SMI dagegen tatsächlich noch über 11.270 Punkte ausbrechen, käme es zu einer Kaufwelle bis 11.447 Punkte.

Schon ein Rückfall unter die Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei rund 11.050 Punkten notiert, würde den Anstieg dagegen stoppen. Es käme dann zu einer Korrektur bis 11.014 Punkte. Sollte die Marke ebenfalls gebrochen werden, stünde eine deutliche Ausweitung der Abwärtsbewegung an, die durchaus bis 10.864 und 10.776 Punkte führen kann.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

