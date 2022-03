So günstig ist die Alibaba-Aktie wirklich

Die Alibaba-Aktie scheint einfach keinen Boden zu finden. Seit mehr als einem Jahr befindet sich der Aktienkurs jetzt praktisch im freien Fall. Und wenn man gerade glaubt, dass es gar nicht mehr weiter bergab gehen könnte, beginnt auch schon der nächste Kurssturz.

Das hat inzwischen dazu geführt, dass die Alibaba-Aktie geradezu lächerlich günstig ist. Denn Alibaba hat einerseits eine extrem starke Bilanz und zum anderen ist das Unternehmen immer noch hochprofitabel. Die Kombination aus beidem macht die Aktie eigentlich zu einer super Investition. Aber an der Börse ist die Stimmung angespannt und Alibaba einfach kein Anlegerliebling mehr.

Schauen wir daher einmal auf die jüngsten Quartalszahlen.

Der Umsatz steigt, der Gewinn fällt

Alibaba hat im Ende Dezember abgelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres ein verhältnismäßig schwaches Umsatzwachstum ausgewiesen. Denn der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 % auf 38 Mrd. US-Dollar gestiegen. Für viele Unternehmen wäre das schon ein gutes Ergebnis. Aber eben nicht für die von Wachstumsraten jenseits der 30 %-Marke verwöhnten Alibaba-Aktionäre.

Beim Gewinn gab es allerdings wirklich eine Enttäuschung. Der Nettogewinn ist um 75 % eingebrochen. Hier sind nur noch 3,2 Mrd. US-Dollar übrig geblieben. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass Alibaba 3,9 Mrd. US-Dollar auf den Wert des Segments „Digital media and entertainment“ abschreiben musste. Ohne diese einmalige Abschreibung hätte der Nettogewinn bei etwa 7 Mrd. US-Dollar gelegen. Nach 9 Monaten lag der Gewinn insgesamt bei 11,1 Mrd. US-Dollar oder 4,07 US-Dollar je Aktie.

Vergleicht man diesen Gewinn mit dem aktuellen Marktwert des Konzerns, wird sofort deutlich, dass die Aktie günstig bewertet ist. Denn aktuell kostet eine Aktie nur noch 91,65 US-Dollar (Stand 10.03.2022). Der gesamte Konzern wird damit an der Börse nur noch mit knapp 250 Mrd. US-Dollar bewertet! Momentan muss man also nur das 22,5-Fache des Gewinns der letzten 9 Monate für eine Aktie auf den Tisch legen. Ohne Berücksichtigung der Abschreibung sogar nur das 16,5-Fache. Geht man nun davon aus, dass Alibaba auch im laufenden Quartal einen Gewinn erzielt, liegt der Wert eigentlich noch niedriger.

Alibaba schwimmt im Geld

Aber das ist noch nicht alles! Alibaba verfügt nämlich wie bereits erwähnt über eine extrem solide Bilanz. Ende Dezember hatte der Konzern satte 46 Mrd. US-Dollar an Cash und Cash-Äquivalenten in der Bilanz. Dazu kommen noch haufenweise Investitionen in andere Unternehmen.

In Summe hatte Alibaba ganze 150 Mrd. US-Dollar an Cash und solcher Investitionen in der Bilanz stehen, die nur sehr wenig zum Gewinn beitragen. Dem stehen knapp 20 Mrd. US-Dollar an Schulden gegenüber. Das macht knapp 50 US-Dollar je Aktie, die Alibaba theoretisch zu Geld machen und an seine Aktionäre ausschütten könnte. Der Rest des Unternehmens wird demnach aktuell nur mit lächerlich geringen 40 US-Dollar je Aktie bewertet.

