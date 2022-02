SOLAREDGE - Bullen greifen wieder zu

Die Solaredge-Aktie startete nach einem Tief bei 11,35 USD im November 2016 zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie im Januar 2021 zu einem Hoch bei 377,00 USD.

Trotz eines neuen Allzeithochs bei 389,71 USD im November 2021 befindet sich die Aktie seit einem Jahr in einer Seitwärtsbewegung. Als untere Begrenzung dieser Bewegung dient das Tief aus dem Mai 2021 bei 199,33 USD. In der letzten Woche fiel die Aktie fast auf diese Unterstützung zurück. Gestern wurde sie stark gekauft.

Jetzt kurzfristig aufwärts?

Die Solaredge-Aktie befindet sich in einer guten Ausgangslage und könnte zu einer neuen Rally ansetzen. Ein Anstieg an die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung ist möglich. Eine solche Rally könnte vom aktuellen Niveau aus zu Gewinnen in Höhe von knapp 60 % führen.

Ein Rückfall unter 199,30 USD auf Wochenschlusskursbasis würde auf eine weitere Abwärtsbewegung hindeuten. Denn in diesem Fall wäre die Bewegung seit Januar 2021 ein Doppeltop. Das rechnerische Ziel läge bei 101,95 USD. Bei 100,94 USD liegt das log. 38,2 % Retracement der langfristigen Aufwärtsbewegung.

SolarEdge Technologies Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)