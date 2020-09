SPAC-Antrag: Milliardär Richard Branson plant nach Virgin Galactic seinen nächsten Investment-Schachzug an der Börse

Der Firmengründer und Milliardär Richard Branson, den die meisten aufgrund seines Unternehmens Virgin Group kennen, das unter anderem einen Musikvertrieb und eine Airline unter sich vereint, hatte erst Anfang des Jahres mit seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic für Aufsehen gesorgt, da diese durch eine über eine Fusion getätigte Platzierung an der Börse durch die Decke gegangen war.

Die Corona-Krise hatte dem Mondflug des Aktienkurses jedoch einen jähen Strich durch die Rechnung gemacht und für eine unsanfte Landung gesorgt. Blickt man jedoch auf die Gesamtperformance seit dem indirekten Börseneinstieg, kann die Aktie immer noch einen Gewinn von mehr als 50 Prozent aufweisen. Mit Virgin Galacitic will Branson Weltraum-Tourismus möglich machen.

Branson will eine SPAC an die Börse bringen

Der Milliardär hat jedoch offensichtlich noch weitere Börsenpläne und will laut einem Bericht des US-Nachrichtendienstes CNBC eine sogenannte SPAC an die Börse bringen. Dazu wurde gestern ein Antrag an der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Das Unternehmen will 46 Millionen Aktien zu einem Preis von 10 Dollar pro Stück platzieren. Damit will Branson insgesamt 460 Millionen Dollar aufbringen.

Eine „special purpose acquisition company“, kurz SPAC, ist ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, mit dem man andere Unternehmen auf einem anderen Weg als mit einem IPO an die Börse bringen kann, so wie Branson es mit Virgin Galactic getan hat. In der Mitteilung heißt es auch, dass das einzunehmende Geld genutzt werden soll, um ein anderes Unternehmen aufzukaufen. Die derzeitige Pandemie sei laut dem Antrag eine „seltene Gelegenheit, zu attraktiven Bewertungen in fundamental starke Zielunternehmen zu investieren“.

Welches Unternehmen Branson sich herausgepickt hat, ist noch nicht bekannt, es soll jedoch nach einem Unternehmen gesucht werden, das in einem der Kernsektoren der Virgin Group tätig ist, beispielsweise Reisen, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Technologie, Musik, Medien, Mobilgeräte und erneuerbare Energien.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Sergei Bachlakov / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.