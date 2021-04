Spahn sieht keine Auswirkung der Johnson & Johnson-Probleme auf Deutschland

Berlin (Reuters) - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet keine Auswirkungen der Produktionsprobleme bei dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson auf Deutschland.

Sie spielten keine Rolle, weil sie in Fabriken aufgetaucht seien, die nicht für die Lieferung in Europa zugelassen seien, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Wegen eines Herstellungsfehlers in einer US-Produktionsstätte ist eine Charge des Covid-19-Impfstoffes des US-Konzerns unbrauchbar. Laut "New York Times" sind 15 Millionen Dosen betroffen. Spahn äußerte sich zugleich sehr zufrieden damit, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson nun auch von IDT Biologika in Dessau hergestellt werden soll.