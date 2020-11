Stahlsektor: Salzgitter und Thyssenkrupp knicken ein – LBBW bemängelt Überkapazitäten und fehlende Preisdisziplin

Im Stahlsektor herrscht heute Druck, was die Anleger vor allem bei den Titeln von Salzgitter und Thyssenkrupp zu spüren bekommen. Aktien von Salzgitter haben ihre Vortagesverluste ausgeweitet, nachdem der Stahlkonzern am Dienstagnachmittag seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte, woraufhin die Aktien unter Druck geraten waren und leicht im Minus geschlossen hatten. Zur Wochenmitte ging es nun um 5 Prozent auf knapp 12 Euro nach unten auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Mit Thyssenkrupp zeigten die Papiere eines weiteren Stahlherstellers Schwäche, sie verloren 4 Prozent.

Kennzeichen des globalen Stahlmarktes seien Überkapazitäten und eine fehlende Preisdisziplin, merkte Analyst Jens Münstermann von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) an. „In konjunkturell schwachen Phasen verschärft sich der Wettbewerbsdruck“. Erschwerend hinzu kämen langfristig hohe Investitionen zur Erreichung der Klimaziele.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Itzchaz / Shutterstock.com

