STMICROELECTRONICS - Starke Zahlen und Prognoserhöhung

Der Halbleiterkonzern STMicroelectronics hat heute vorläufige Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal präsentiert. Und diese konnten sich sehen lassen. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorquartal um 28 % aus 2,67 Mrd. USD. Damit übertraf das Management das obere Ende der eigentlich vorgesehenen Spanne um knapp 7 %. Auch hoben die Verantwortlichen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Es sollen nun mehr als 9,65 Mrd. USD umgesetzt werden. Ende April war STMicroelectronics noch von einer Spanne zwischen 8,8 und 9,5 Mrd. USD ausgegangen, hatte diese aber in der Folge bereits auf 9,25 bis 9,65 Mrd. USD erhöht. Die heutige Korrektur stellt also die zweite Anhebung im laufenden Geschäftsjahr dar. Die vollständigen Zahlen, dann auch mit dem Ergebnis je Aktie, wird STMicroelectronics am 22. Oktober vorlegen.

Analysten gehen aktuell für 2020 noch von einem Umsatzrückgang auf 9,48 Mrd. USD und einem Ergebnisrückgang auf 0,88 USD je Aktie aus. Doch die ersten Experten reagieren bereits und passen ihre Schätzungen an. Barclays belassen ihr Rating auf "Overweight" und bestätigen das Kursziel von 33 EUR je Aktie. Bryan Garnier erhöhen das Ziel von 30 auf 33 EUR je Aktie und bewerten den Titel ebenfalls mit "Buy".

Mit dem heutigen Kurssprung attackiert der Wert das Julihoch bei 27,87 EUR. Ein Ausbruch darüber triggert weiteres Potenzial bis zum Allzeithoch bei 29,44 EUR. Wiederum darüber wäre die Korrektur in Form des Coronacrash endgültig beendet und die Aktie dürfte ihre Aufwärtsbewegung zunächst in Richtung 33,00 EUR fortsetzen.

Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 24,50 EUR an. Auch hat sich der EMA200 in den vergangenen Monaten als solider Support erwiesen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 9,56 9,48 10,83 Ergebnis je Aktie in USD 1,14 0,88 1,49 Gewinnwachstum -22,81 % 69,32 % KGV 29 37 22 KUV 3,0 3,1 2,7 PEG neg. 0,3 Dividende je Aktie in USD 0,24 0,19 0,24 Dividendenrendite 0,74 % 0,58 % 0,74 % *e = erwartet

