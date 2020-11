STO - Eine große Aufgabe

STO SE & Co. KGaA - WKN: 727413 - ISIN: DE0007274136 - Kurs: 119,800 € (XETRA)

Im Dezember 2019 wies ich auf die Sto-Aktie hin. Zum damaligen Zeitpunkt sah die Aktie des Spezialisten für Farben, Verputzmaterialien und gedämmten Fassadensystemen klasse aus und hatte gute Chancen, den mehrjährigen Abwärtstrend hinter sich zu lassen. Doch dann kam Corona. Die aktuelle Konstellation ähnelt aus technischer Sicht in etwa der damaligen. Schaffen die Bullen dieses Mal den Durchbrucht?

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Heute meldete sich das Management von Sto zu Wort und passte die Prognose für das Jahr 2020 an. Auf der Umsatzseite fällt diese enttäuschend aus. So sollen die Erlöse nun nur mehr um 0,7 % auf 1,408 Mrd. EUR ansteigen. Die bisherige Prognose sah ein Umsatzplus von 6,6 % auf 1,490 Mrd. EUR vor. Dafür gibt es auf der Ergebnisseite positive Nachrichten. Das EBIT dürfte nun höher ausfallen, als ursprünglich geplant. Der neue Ausblick sieht eine Spanne zwischen 103 und 113 Mio. EUR vor nach zuvor 90 bis 100 Mio. EUR. Nimmt man den Mittelwert dieser Spanne, kommt man auf 108 Mio. EUR. Analysten hatten bislang nur mit knapp 94 Mio. EUR gerechnet. Insofern liegt die neue Prognose knapp 15 % über dem Konsens. Hier wird der ein oder andere Experte folglich neu rechnen müssen, die untenstehenden Schätzungen sind überholt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,40 1,47 1,50 Ergebnis je Aktie in EUR 9,09 7,67 8,17 KGV 13 16 15 Dividende je Aktie in EUR 4,09 4,50 4,75 Dividendenrendite 3,41 % 3,76 % 3,96 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht sieht die Aktie im Big Picture inzwischen hochinteressant aus. Der Coronacrash ist verdaut, die langfristige Abwärtstrendlinie signifikant überwunden. Steigt die Aktie nun deutlich über 120,80 EUR, ist der Weg frei für einen Test des 2017er-Hochs bei 132,60 und darüber des Allzeithochs bei 164,95 EUR. Einen solchen Pfad halte ich im kommenden Jahr erreichbar. Absicherungen könnten bereits unter dem Oktobertief bei 107,00 EUR vorgenommen werden.

Sto-Aktie

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)