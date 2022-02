Swisscom wird eine konstante Dividende ausschütten

Die Swisscom AG (ISIN: CH0008742519) wird der virtuellen Generalversammlung am 30. März 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 22 Franken (ca. 21,17 Euro) pro Aktie vorschlagen. Damit bleibt die Ausschüttung unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 530,20 Franken (ca. 510 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,15 Prozent.

Der Konzern präsentierte am Donnerstag die Geschäftszahlen des Jahres 2021. Der Umsatz von Swisscom stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent auf 11,18 Mrd. Franken. Auf bereinigter Basis ergab sich ein Rückgang um 0,6 Prozent. Der Umsatz im Schweizer Kerngeschäft sank um 0,2 Prozent auf 8,23 Mrd. Franken.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag mit 4,48 Mrd. Franken um 2,2 Prozent über dem Vorjahr. Auf bereinigter Basis sank das EBITDA um 2,2 Prozent. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 20 Prozent auf 1,83 Mrd. Franken. Per Ende 2021 waren im Konzern 18.905 Mitarbeiter beschäftigt, dies sind 0,8 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Swisscom-Chef Urs Schaeppi wird nach neun Jahren an der Spitze des Telekommunikationskonzerns den Posten des CEO am 1. Juni an Christoph Aeschlimann übergeben.

Swisscom erwartet für das laufende Jahr 2022 einen Nettoumsatz von rund 11,1 bis 11,2 Mrd. Franken sowie einen Betriebsgewinn (EBITDA) von rund 4,4 Mrd. Franken. Der Konzern stellt den Aktionären bei Erreichen der Ziele für das Geschäftsjahr 2021 eine unveränderte Dividende von 22 Franken pro Aktie in Aussicht.

