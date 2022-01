Symrise: Geschäft mit Tiernahrung wird durch Übernahme gestärkt

Der Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen vermeldet heute die Übernahme des niederländischen Unternehmens Schaffelaarbo. Die Niederländer sind nach Angaben von Symrise ein Marktführer in der Gewinnung von Proteinen aus Eiern für Tiernahrung. Die Transaktion ist für Dax-Konzern ein wichtiger strategischer Schritt, um die internationale Expansion im Bereich Pet Nutrition beschleunigt voranzutreiben.

Symrise wird seine derzeitigen Aktivitäten von ADF/IsoNova in den USA mit der hochmodernen Anlage von Schaffelaarbos in Barneveld, Niederlande, kombinieren und so ideal ergänzen. Der Jahresumsatz von Schaffelaarbos beläuft sich auf etwa 25 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird im Januar 2022 erwartet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

