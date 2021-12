TA Associates,ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, hat heute eine strategische Wachstumsinvestition bekannt gegeben. Ziele dieser Investition sind die Adcubum AG, ein führender Schweizer Anbieter von Software für Kranken- sowie Schaden- und Unfallversicherungen, und die tech11 GmbH, ein schnell wachsender Anbieter von Versicherungssoftware für den Schaden-/Unfallversicherungsmarkt in Deutschland und Europa. Durch die Investition entsteht ein führender Software-Anbieter auf dem europäischen Markt für Kranken- sowie Schaden- und Unfallversicherungen, der die Dynamik von Adcubum und tech11 nutzt. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Mit der modernen Kernversicherungssoftware Syrius bietet Adcubum eine breite Palette von Modulen zur Unterstützung von Versicherungsprozessen an, darunter Vertragsverwaltung, Angebotserstellung, Preisgestaltung, Schadenmanagement und -abwicklung, Inkasso und Exkasso sowie Partner- und Provisionsmanagement. Adcubum, Marktführer für Krankenversicherer in der Schweiz, stärkt sein Know-how und seine Kapazitäten im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, vor allem in Deutschland. Das 1997 in St. Gallen, Schweiz, gegründete Unternehmen betreibt Niederlassungen in der Schweiz und in Deutschland sowie ein Entwicklungszentrum in Kroatien.

tech11 bietet eine ganzheitliche, digitale P&C-Kernversicherungsplattform, die Versicherungsunternehmen und Managing General Agents (MGAs) hilft, die komplexen Herausforderungen der Digitalisierung in der Versicherungsbranche zu bewältigen. Die tech11 Insurance Platform, die über ein Cloud-basiertes SaaS-Abonnement oder als On-Premise-Lösung verfügbar ist, kann für die Ablösung von Altsystemen und als „digitales Schnellboot“ für jeden Greenfield-Ansatz im Versicherungsbereich in schnell wachsenden Ökosystemen eingesetzt werden. Sie unterstützt den gesamten End-to-End-Lebenszyklus für Policen und Schadenmanagement in ganz Europa. tech11 wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Würzburg, Deutschland.

„Adcubum gilt weithin als führend auf dem Schweizer Krankenversicherungsmarkt und verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung, einem Segment, in dem tech11 mit seiner innovativen Plattform in Europa eine große Dynamik entwickelt hat“, so Stefan Dandl, Principal von TA. „Angesichts ihrer sich ergänzenden Kompetenzen und Ressourcen bieten Adcubum und tech11 eine ausgezeichnete Chance für Innovation und Wachstum. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Managementteams einen branchenführenden Akteur in den Segmenten Kranken- sowie Unfall- und Schadenversicherung auf dem europäischen Markt zu schaffen.“

„Wir kennen das Team von TA seit vielen Jahren und freuen uns, das Unternehmen als Investor zu begrüßen“, erklärt Emanuele Diquattro, CEO von Adcubum. „Angesichts des anhaltenden Drucks auf die Versicherer, ihre Infrastruktur weiter zu digitalisieren, sehen wir in unserer Arbeit ein erhebliches Potenzial für weitere Innovationen und neue Geschäftsmöglichkeiten. Wir freuen uns darauf, mit TA und tech11 zusammenzuarbeiten, während wir ein fortgesetztes organisches und akquisitorisches Wachstum anstreben, einschließlich einer möglichen Expansion in neue Geschäftsbereiche und Regionen.“

„In Anbetracht ihrer jahrzehntelangen Erfahrung bei Investitionen in wachsende Softwareunternehmen, darunter zahlreiche SaaS-basierte Unternehmen, sind wir überzeugt, in TA den idealen finanziellen und strategischen Partner gefunden zu haben“, so Pierre Dubosq, Mitbegründer und Geschäftsführer von tech11. „Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden bei der Modernisierung ihrer Kernversicherungssysteme zu helfen und durch die vollständige Automatisierung des Geschäfts mit Schaden- und Unfallversicherungen eine höhere Effizienz zu erzielen. Mit der Unterstützung von TA und in Zusammenarbeit mit Adcubum werden wir unsere skalierbare Versicherungsplattform weiteren Kranken- sowie Schaden-/Unfallversicherungsträgern in Deutschland und ganz Europa anbieten.“

Alvarez and Marsal fungiert als Finanz- und Steuerberater, während Bär & Karrer und Latham & Watkins TA rechtlich beraten.

Über die Adcubum AG

Adcubum ist ein führender Softwareanbieter für die internationale Versicherungsbranche. Adcubum wurde 1997 in St. Gallen, Schweiz, gegründet und betreibt Niederlassungen in Deutschland sowie in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter an acht Standorten, darunter ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Kroatien. Das Kernprodukt des Unternehmens, Adcubum Syrius, ist ein flexibles, modulares und Cloud-fähiges System für Kranken- und Schaden-/Unfallversicherer. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Adcubum Lösungen für den Versicherungsmarkt der Zukunft und schafft ein ideales Umfeld für agile Arbeitsabläufe. Weitere Informationen über Adcubum finden Sie unter www.adcubum.com.

Über die tech11 GmbH

tech11 ist eine digitale Kernversicherungsplattform für die Schaden- und Unfallversicherungsbranche in Europa. Das 2018 von Pierre Dubosq und Matthias Reining in Würzburg gegründete Unternehmen ist mittlerweile auf mehr als 50 Mitarbeiter angewachsen und plant, in Kürze weitere Niederlassungen in Deutschland zu eröffnen. Weitere Informationen über tech11 finden Sie unter https://tech11.com.

Über TA Associates

TA ist ein weltweit führendes, wachstumsorientiertes Private-Equity-Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf spezifische Sektoren in fünf Branchen – Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen – und investiert in profitable, expandierende Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumschancen. Bisher hat TA weltweit in mehr als 550 Unternehmen investiert. Als Mehrheits- oder Minderheitsinvestor verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und setzt seine strategischen Ressourcen ein, um Managementteams dabei zu unterstützen, dauerhafte Werte in hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 hat TA 47,5 Milliarden US-Dollar an Kapital aufgebracht. Die mehr als 100 Anlageexperten des Unternehmens sind in Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong tätig. Weitere Informationen über TA finden Sie unter www.ta.com.

