TAG Immobilien verdient weiterhin gut

HAMBURG (dpa-AFX) - Steigende Mieten in Ballungszentren geben TAG Immobilien weiter Auftrieb. Zudem profitiert das Unternehmen von seinen Dienstleistungen rund um Immobilien. Im ersten Halbjahr erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO 1) im Jahresvergleich um 5,8 Prozent auf 91,5 Millionen Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Kaltmieten kletterten um 3,9 Prozent auf 166 Millionen Euro. Das Konzernergebnis stieg auf 324,1 Millionen Euro nach 212,8 Millionen Euro.

An den Jahreszielen 2021 hält das Management fest. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO1 soll 2021 auf 178 bis 182 Millionen Euro zulegen nach 172,6 Millionen Euro im Vojahr. Die Dividende für 2021 soll dann laut derzeitigem Planungsstand um 4 Cent auf 92 Cent je Aktie steigen./mne/eas