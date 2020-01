Tagesausblick für 08.01.: DAX bleibt in der Range. Gold und Halbleiter gefragt!

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.100/13.200 Punkte

Der DAX® setzte heute die Seitwärtsbewegung zwischen 13.000 und 13.430 Punkten fort und stabilisierte sich zum Handelsschluss in der Mitte des Trendkanals. Maßgebliche Impulse werden in den kommenden Tagen aus Washington oder dem Nahen Osten kommen. Sollte sich die Lage im Nahen Osten beruhigen, besteht die Chance auf eine Erholung bis zur Widerstandsmarke von 13.430 Punkten. Weitere Eskalationen könnten die Aktienmärkte derweil unter Druck setzen und den DAX® in Richtung 13.000 Punkte schicken.