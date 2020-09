Tagesausblick für 15.09.: DAX unverändert. Technologiewerte gefragt!

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich freundlich in die neue Woche. Unterstützung fanden sie unter anderem durch positive Vorgaben aus Asien und Meldungen zu potenziellen Fusionen und Übernahmen im Halbleiter- und Biotechnologiesektor. Die Musik spielte allerdings vor allem bei den Nebenwerten wie den MDAX®, SDAX® und TecDAX® sowie Branchen- und Spezialindizes wie den Deutschen Aufsteiger Index und European Biotech Index. Bei den Standardwerten hielten sich die Anleger mit Blick auf die bevorstehende Fed-Sitzung und den Unsicherheiten rund um die Brexit-Verhandlungen zurück. So schloss der DAX® kaum verändert bei 13.270 Punkten und der EuroStoxx®50 auf dem Niveau vom Freitag bei 3.320 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei -0,484 Prozent wenig verändert und Die Rendite für vergleichbare US-Papiere lag bei 0,62 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich freundlich. Der Goldpreis pendelte um die Marke von 1.950 US-Dollar und Silber bei 27 US-Dollar. Palladium nähert sich dem 1.350 US-Dollarlevel. Die größten Zugewinne verbuchte jedoch Platin. Wie bereits am Freitag angedeutet, wurde das abwärtsgerichtete Dreieck nach oben durchbrochen. Am Ölmarkt stemmen sich die Bullen gegen den Abwärtstrend. Aktuell kann die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil die Unterstützung bei 39,40 US-Dollar noch verteidigen.

Unternehmen im Fokus

Heute standen Techwerte hoch im Kurs. Katalysator war eine geplante Übernahme im Halbleitersektor. Mit einem Plus von 3 Prozent schaffte es Infineon an die DAX®-Spitze. Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Airbus distanzierte sich heute wieder von der unteren Begrenzung des seit Anfang August gebildeten Seitwärtstrends. Gefragt waren zudem Biotechnologieaktien wie Evotec und Morphosys. Auch hier waren Übernahmespekulationen im Biotechnologiesektor der Antrieber.

HeidelbergCement lädt morgen zum Kapitalmarkttag und Schaeffler zur außerordentlichen Hauptversammlung (HV). Zentraler Punkt der HV ist die geplante Kapitalerhöhung.