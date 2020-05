Tagesausblick für 29.5.: DAX und Dow steigen weiter. Boeing hebt ab!

Der Aufwärtstrend an den Aktienbörsen hielt heute an. Selbst schwache Wirtschaftsdaten aus den USA konnten die Kauflaune der Anleger nicht trüben. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,2 Prozent auf 11.800 Punkte und der EuroStoxx® 50 stieg rund 1,5 Prozent auf 3.100 Punkte. Der Dow Jones® bestätigte derweil den Ausbruch über die Widerstandsmarke von 24.900 Punkten. Morgen werden zwei wichtige Stimmungsindikatoren aus den USA erwartet.