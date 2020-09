Der Technologiesektor steht weiter unter Druck. Nach dem Ausverkauf an der Nasdaq zum Ende der letzten Woche zeichnet sich auch heute bereits vorbörslich ein ähnliches Bild, nachdem die Anleger aus dem, wegen einem Feiertag verlängerten, Wochenende an die Wall Street zurückkehren. Besonders unter Druck stehen die Highflyer der letzten Wochen, Apple blickt vorbörslich auf ein Minus von 3,6 Prozent, bei Microsoft sind es 2,8 Prozent, bei Amazon 3,3 Prozent, Facebook muss bisher 3,4 Prozent abgeben und am schlimmsten trifft es den Elektroautobauer Tesla mit einem Abschlag von mehr als 9 Prozent.

Auch in der europäischen Branchenübersicht waren Tech-Werte die schwächsten mit einem Abschlag von zwei Prozent. Am deutschen Aktienmarkt waren am zweiten Handelstag der Woche die Papiere des Chipkonzerns Infineon das Schusslicht im Dax mit einem Minus von mehr als zweieinhalb Prozent. Die Titel des Softwarekonzerns SAP verloren mehr als eineinhalb Prozent.

Belastend wirkten außerdem neue Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Darunter leiden für gewöhnlich besonders Technologieunternehmen mit ihren weltweiten Verflechtungen in den Lieferketten, etwa im Halbleitersektor.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: JMiks / Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.