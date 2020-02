Tesla: Kapitalerhöhung angekündigt – Musk will zwei Milliarden Dollar einsammeln – Aktie fällt vorbörslich um 5 Prozent

Kombiniert man die ohnehin sehr ambitionierten Wachstumsziele des E-Autopioniers Tesla und die fulminante Kursentwicklung der Aktie in den letzten Wochen, dann scheint eine Kapitalerhöhung auf diesem hohen Kursniveau ein logischer Schritt - und genau eine solche hat Tesla nun angekündigt.

Der Konzern will durch die Ausgabe neuer Aktien rund zwei Milliarden Dollar einnehmen. Das Unternehmen verfolgt ehrgeizige Expansionspläne und kann das frische Geld darum gut gebrauchen. So soll etwa in Brandenburg eine Tesla-Fabrik im Eiltempo errichtet werden. Und nicht nur in der Autoherstellung an sich, sondern auch in weiteren Feldern, wie dem Abbau Seltener Erden oder der Solar-Industrie will das Unternehmen in Zukunft weiter vordringen.

Mit dem Schritt nutzt Konzernchef Elon Musk den zuletzt stark gestiegenen Aktienkurs. So hatte sich der Kurs der Papiere allein 2020 in der Spitze mehr als verdoppelt, was laut Experten auch daran lag, dass sich Leerverkäufer mit Aktien eindecken mussten, um größere Verluste zu vermeiden. Somit kann Tesla das frische Geld in einem denkbar günstigem Umfeld einsammeln.

Die Aktie ist nicht überraschend nach dieser Ankündigung vorbörslich zum US-Handel gefallen, um 5,6 Prozent auf nun noch knapp 725 Dollar - das ist jedoch immer noch ein Vielfaches von dem Preis, der noch letztes Jahr vorgeherrscht hatte, in der Tiefe war die Aktie im Sommer unter den Wert von 180 Dollar gesunken. Einige Anleger verkaufen die Aktie nun, um den immer noch hohen Preis zu nutzen, die Ausgabe weiterer Aktien senkt den Anteil des Unternehmens, den man mit einem Wertpapier besitzt und somit den Wert der sich bereits im Umlauf befindlichen Papiere.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Daniel Fung / Shutterstock.com

