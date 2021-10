TESLA - Nahe Zielprojektion und übermorgen Eventrisk: Quartalszahlen

Bei solchen hochdynamischen Aktien stellen Quartalszahlentermine echte Eventrisks dar. Wir erinnern uns an SAP oder Amazon, die im Verlauf dieses Jahres an Earnings dates den Markt enttäuschten: Deren Aktienkurse brachen von einem auf den anderen Tag deutlich ein. Bei Tesla ist es aus charttechnischer Sicht außerdem so, dass sich der Aktienkurs dem Projektionsziel bei 900 USD annähert. S. dicker schwarzer Prognosepfeil.

51.930 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir auf Guidants und das hat auch auch einen guten Grund : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Tesla Inc.

VORHER:26.07.2021 - 20:31 Uhr - Chartanalyse TESLA - Achtung Eventrisk, Quartalszahlen nachher

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)