Thyssenkrupp, CTS Eventim, Kion: Vortagsverlierer machen Verluste teilweise wieder wett

Im heute wieder etwas freundlicheren Gesamtmarkt können sich auch die gestern am meisten gebeutelten Werte wieder teilweise von ihren Kurseinbrüchen erholen. Dabei stehen vor allem Thyssenkrupp, CTS Eventim und Kion im Fokus, die in den letzten Tagen schwer Schlagseite bekommen hatten.

Sie setzten sich im frühen Handel mit Anstiegen zwischen 3,1 und 5,3 Prozent zu Wochenschluss an die Spitze im MDax, nachdem es am Vortag von allen dreien Nachrichten gab, die zunächst die Anleger verschreckten. CTS und Thyssenkrupp mussten tiefrote Zahlen präsentieren und Kion kündigte eine Kapitalerhöhung für den Schuldenabbau an.

Den größten Schwung zeigten zu Wochenschluss die Aktien von Thyssenkrupp, die am Vortag bereits damit begannen, sich von ihrem fast zehnprozentigen Spitzenminus deutlich zu erholen. In den Mittelpunkt rückt nun verstärkt die Zukunft der höchst defizitären Stahlsparte, an der vor etwa einem Monat der britische Konzern Liberty Steel Interesse anmeldete. Wie Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sagte, sieht er in diesem eine brauchbare Diskussionsgrundlage.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Pincasso / Shutterstock.com

