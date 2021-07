Tilrays Tochtergesellschaft Aphria RX GmbH vollendet erste erfolgreiche Ernte und Lieferung von in Deutschland angebautem medizinischem Cannabis

GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis (Meilenstein!) an deutsche Apotheken ausgeliefert

Tilray, Inc. (NASDAQ | TSX: TLRY), ein globaler Vorreiter in der Cannabisforschung sowie dem Anbau, der Produktion und dem Vertrieb von Cannabis, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Deutschland, Aphria RX GmbH, die erste erfolgreiche Ernte von in Deutschland angebautem medizinischem Cannabis für den Vertrieb an deutsche Apotheken abgeschlossen hat. Die Ernte von medizinischem Cannabis ist die erste, die unter dem Standard der European Good Manufacturing Practices (EU GMP) in Tilrays hochmoderner 6.000 Quadratmeter großer Indoor-Anlage in Neumünster, Deutschland, angebaut wurde. Der anschließende Vertrieb, der von einem Distributor im Auftrag der Deutschen Cannabisagentur und in Übereinstimmung mit allen pharmazeutischen und betäubungsmittelrechtlichen Anforderungen durchgeführt wurde, unterstreicht Tilrays starke Verankerung und operative Exzellenz im wichtigsten medizinischen Cannabismarkt in Europa.

„Unsere Ernte in Deutschland stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um Patienten und medizinischem Fachpersonal in Deutschland Zugang zu qualitativ hochwertigem und vertrauenswürdigem medizinischem Cannabis zu gewähren“, so Denise Faltischek, Head of International und Chief Strategy Officer bei Tilray. „Es ist ein Beleg für die Professionalität und das Engagement unseres Teams, dass wir trotz der Herausforderungen einer globalen Pandemie auf dem richtigen Weg geblieben sind, um als erster lizenzierter Produzent medizinisches Cannabis in Deutschland anzubauen. Unsere Leistung wäre ohne das Vertrauen und die Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und der Deutschen Cannabisagentur nicht möglich gewesen, wofür wir uns herzlich bedanken.“

Seitdem Deutschlands Gesetz über Cannabis als Arzneimittel im März 2017 in Kraft getreten ist, hat sich das Land ausschließlich auf Importe verlassen, um den wachsenden medizinischen Bedarf zu decken, der derzeit auf weit über 100.000 Patienten geschätzt wird. Tilrays aktuelle heimische Ernte und Produktion wird einen unverzichtbaren Beitrag dazu leisten, dass der Bedarf der Patienten mit Produkten von höchster Qualität für medizinisches Cannabis gedeckt wird, während gleichzeitig die Abhängigkeit von importiertem Angebot verringert wird.

Irwin D. Simon, Chief Executive Officer von Tilray, ergänzte: „Die Europäische Union stellt für uns einen starken Wachstumsmarkt dar, und innerhalb der EU-Märkte besitzt Deutschland das größte Potenzial. Wir freuen uns darauf, unsere ausgereifte medizinische Plattform sowie unser vielseitiges internationales Geschäft, das den Anbau im Land, den Import und eine große Vertriebsinfrastruktur kombiniert, dafür einzusetzen, den Zugang und die Verfügbarkeit von hochwertigem, konsistenten medizinischem Cannabis für alle europäischen Patienten zu verbessern.“

Herr Simon abschließend dazu: „Der Erfolg von Tilray in Deutschland ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir uns durch unseren Umfang und unsere bewährten Umsetzungsfähigkeiten von der Konkurrenz abheben. Infolgedessen sind wir in der Lage, die Branche weltweit mit unserer hochgradig skalierbaren Präsenz, unserem Portfolio aus verschiedenen medizinischen Cannabismarken und überzeugenden Produkten, die ein breites Spektrum von Patienten- und Verbraucherbedürfnissen abdecken, weiterzuentwickeln. Die EU ist zentral für unser weltweites Vertriebsnetz, und wir freuen uns darauf, unseren Fortschritt zu intensivieren.“

Tilray weist eine bahnbrechende Erfolgsbilanz als Unternehmen auf. Es hat sich dafür einsetzt, GMP-zertifizierte medizinische Cannabisprodukte in pharmazeutischer Qualität für bedürftige Patienten auf der ganzen Welt verfügbar zu machen, und war 2016 das erste Unternehmen, das erfolgreich medizinisches Cannabis aus Kanada exportierte und medizinische Cannabisprodukte in die EU importierte.

Tilray Inc., ein führendes globales Cannabis-Lifestyle- und Konsumgüterunternehmen mit Niederlassungen in Kanada, den USA, Europa, Australien und Lateinamerika, das das Leben der Menschen zum Besseren verändert – und zwar von Mensch zu Mensch – indem es die weltweite Gemeinschaft inspiriert und befähigt, ihr bestes Leben zu leben, indem es ihnen Produkte zur Verfügung stellt, die die Bedürfnisse ihres Geistes, Körpers und ihrer Seele erfüllen und ein Gefühl des Wohlbefindens hervorrufen. Tilrays betrachtet es als seine Mission, der vertrauenswürdige Partner für seine Patienten und Konsumenten zu sein, indem es ihnen eine kultivierte Erfahrung und Gesundheit und Wohlbefinden durch hochwertige, differenzierte Marken und innovative Produkte bietet. Als Pionier in Cannabisforschung, -anbau und -vertrieb unterstützt Tilrays beispiellose Produktionsplattform mehr als 20 Marken in über 20 Ländern, darunter umfassende Cannabisangebote, hanfbasierte Lebensmittel und alkoholische Getränke.

